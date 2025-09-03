На одного соискателя приходится две вакансии – Государственная служба занятости

На Едином портале вакансий появилось 241 тысяча предложений работы.

В начале августа 2025 года Единый портал вакансий, который объединяет предложения Государственной службы занятости и ведущих коммерческих платформ по поиску работы, насчитывал 241 тысячу предложений. В то же время 132 тысячи человек искали работу через Службу занятости. Об этом сообщила пресс-служба департамента коммуникаций Государственной службы занятости.

Кадровые консультанты Службы занятости предоставляют соискателям доступ не только к собственной базе вакансий, но и ко всем предложениям, размещенным на Едином портале. Таким образом, на одного соискателя работы через государственный сервис приходится в среднем два вакантных рабочих места.

По состоянию на 1 августа 2025 года количество вакансий на портале выросло на 12 тысяч по сравнению с началом июля. В Департаменте анализа рынка труда и мониторинга эффективности программ занятости объяснили это сезонными колебаниями на рынке труда. Самыми востребованными профессиями в этом году стали продавцы, водители, повара, инженеры, бухгалтеры, врачи, специалисты, администраторы, слесари, электромонтеры, грузчики и другие.

Сейчас через Службу занятости работу ищут 132 тысячи человек, треть из которых – специалисты с высшим образованием, а 36% – лица с профессионально-техническим образованием. Таким образом, в среднем по Украине на одного соискателя приходится две вакансии.

Дефицит рабочей силы в Украине обусловлен двумя основными факторами: продолжающимися военными действиями и структурными изменениями в экономике. Мобилизация затрудняет заполнение вакансий, традиционно занятых мужчинами, в частности в строительстве, электрогазосварке, слесарном деле, электромонтаже и водительской деятельности. В то же время экономические трансформации обостряют структурную безработицу, поскольку многие соискатели не имеют необходимых навыков для заполнения дефицитных вакансий.

Региональный дисбаланс также остается проблемой. Например, в Киеве на одного соискателя работы приходится 24 вакансии, во Львовской области – 4, в Киевской – 3. Зато в Николаевской области количество соискателей вдвое превышает количество вакансий.

«По данным НБУ, диспропорции на рынке труда, вызванные изменениями в структуре экономики, внешней и внутренней миграцией, мобилизацией, будут сохраняться и в дальнейшем, однако постепенно ослабевать вместе с нормализацией условий экономической деятельности. Под влиянием роста спроса на рабочую силу уровень безработицы будет постепенно снижаться и закрепится ниже 10% в 2027 году», – отметил директор Департамента анализа рынка труда Роман Коновал.

