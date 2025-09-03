На одного шукача роботи приходиться дві вакансії – Державна служба зайнятості

На Єдиному порталі вакансій з’явилося 241 тисяча пропозицій роботи.

На початку серпня 2025 року Єдиний портал вакансій, який об’єднує пропозиції Державної служби зайнятості та провідних комерційних платформ із пошуку роботи, налічував 241 тисячу пропозицій. Водночас 132 тисячі осіб шукали роботу через Службу зайнятості. Про це повідомила пресслужба департаменту комунікацій Державної служби зайнятості.

Кадрові консультанти Служби зайнятості надають шукачам доступ не лише до власної бази вакансій, а й до всіх пропозицій, розміщених на Єдиному порталі. Таким чином, на одного шукача роботи через державний сервіс припадає в середньому два вакантних робочих місця.

Станом на 1 серпня 2025 року кількість вакансій на порталі зросла на 12 тисяч порівняно з початком липня. У Департаменті аналізу ринку праці та моніторингу ефективності програм зайнятості пояснили це сезонними коливаннями на ринку праці. Найзатребуванішими професіями цього року стали продавці, водії, кухарі, інженери, бухгалтери, лікарі, фахівці, адміністратори, слюсарі, електромонтери, вантажники та інші.

Наразі через Службу зайнятості роботу шукають 132 тисячі осіб, третина з яких – спеціалісти з вищою освітою, а 36% – особи з професійно-технічною освітою. Таким чином, у середньому по Україні на одного шукача припадає дві вакансії.

Дефіцит робочої сили в Україні зумовлений двома основними факторами: триваючими військовими діями та структурними змінами в економіці. Мобілізація ускладнює заповнення вакансій, традиційно зайнятих чоловіками, зокрема в будівництві, електрогазозварюванні, слюсарній справі, електромонтажі та водійській діяльності. Водночас економічні трансформації загострюють структурне безробіття, оскільки багато шукачів не мають необхідних навичок для заповнення дефіцитних вакансій.

Регіональний дисбаланс також залишається проблемою. Наприклад, у Києві на одного шукача роботи припадає 24 вакансії, у Львівській області – 4, у Київській – 3. Натомість у Миколаївській області кількість шукачів удвічі перевищує кількість вакансій.

«За даними НБУ диспропорції на ринку праці, викликані змінами в структурі економіки, зовнішньою та внутрішньою міграцією, мобілізацією, зберігатимуться і надалі, проте поступово послаблюватимуться разом із нормалізацією умов економічної діяльності. Під впливом зростання попиту на робочу силу рівень безробіття поступово зменшуватиметься та закріпиться нижче 10% у 2027 році», – зазначив директор Департаменту аналізу ринку праці Роман Коновал.

