Владимир Зеленский анонсировал разговор с Дональдом Трампом в ближайшее время

Зеленский заявил, что в ближайшие дни проведет разговор с Трампом, чтобы обсудить возможное ужесточение санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По его словам, Киев ожидает от Вашингтона конкретных сигналов поддержки, если встреча лидеров не состоится. Речь идет об усилении санкций против России.

Зеленский уточнил, что несколько недель назад Трамп пообещал дать ответ на эти предложения, и сейчас пришло время его выяснить.

«Когда мы говорим, если не будет этой встречи (лидеров – ред.), то тогда дайте поддержку в виде помощи, в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов, он несколько недель назад сказал, что он даст какой-то ответ, он сказал, что через несколько недель — это может быть две или три недели. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос», — отметил Глава государства.

