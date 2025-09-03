Практика судів
Володимир Зеленський анонсував розмову з Дональдом Трампом найближчим часом

16:39, 3 вересня 2025
Зеленський заявив, що найближчими днями проведе розмову з Трампом, щоб обговорити можливе посилення санкцій проти РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом планує телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це Глава держави повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

За його словами, Київ очікує від Вашингтона конкретних сигналів підтримки, якщо зустріч лідерів не відбудеться. Йдеться про посилення санкцій проти Росії.

Зеленський уточнив, що кілька тижнів тому Трамп пообіцяв надати відповідь на ці пропозиції, і зараз настав час її з’ясувати.

«Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (лідерів- ред.), то тоді дайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів, він кілька тижнів тому сказав, що він дасть якусь відповідь, він сказав, що через кілька тижнів - це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання», — зазначив Глава держави.

