В Киеве мужчина укусил полицейского во время задержания ТЦК

17:30, 3 сентября 2025
После агрессивного поведения мужчина был доставлен в ТЦК для прохождения медкомиссии.
В Киеве мужчина напал на полицейского, укусив его за руку во время проверки военно-учетных документов. После инцидента нарушителя доставили в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военно-врачебной комиссии.

Как рассказали в Киевском городском ТЦК и СП, во время мероприятий по оповещению военнослужащие совместно с полицейскими остановили гражданина для проверки документов. В процессе установили, что мужчина находится в розыске по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил воинского учета). После сообщения об этом гражданин начал вести себя агрессивно.

В ТЦК отметили, что попытки правоохранителей успокоить его оказались безуспешными, и мужчина укусил одного из полицейских за руку. Для пресечения противоправных действий полиция применила наручники. Чтобы минимизировать риск нанесения вреда нарушителю, полицейский обратился за помощью к военнослужащим ТЦК и СП, которые участвовали в проверке.

