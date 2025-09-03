У Києві чоловік вкусив поліцейського під час затримання ТЦК

Після агресивної поведінки чоловік був доставлений до ТЦК для проходження медкомісії.

У Києві чоловік вчинив напад на поліцейського, вкусивши його за руку під час перевірки військово-облікових документів. Після інциденту порушника доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії.

Як розповіли у Київському міському ТЦК та СП, під час заходів із оповіщення військовослужбовці спільно з поліцейськими зупинили громадянина для перевірки документів. У процесі встановили, що чоловік перебуває в розшуку за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил військового обліку). Після повідомлення про це громадянин почав поводитися агресивно.

У ТЦК зазначили, що спроби правоохоронців заспокоїти його виявилися безуспішними, і чоловік вкусив одного з поліцейських за руку. Для припинення протиправних дій поліція застосувала кайданки. Щоб мінімізувати ризик завдання шкоди порушнику, поліцейський звернувся по допомогу до військовослужбовців ТЦК та СП, які брали участь у перевірці.

