Практика судов
  1. В Украине

Одессит незаконно присвоил квартиру умершего иностранца — дело передали в суд

23:13, 3 сентября 2025
Будут судить мужчину, который незаконно присвоил квартиру умершего иностранца, которая должна была перейти по наследству его несовершеннолетнему сыну.
Одессит незаконно присвоил квартиру умершего иностранца — дело передали в суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе будут судить мужчину, который мошенническим путем завладел квартирой стоимостью более 7 миллионов гривен. Недвижимость принадлежала умершему гражданину Франции и должна была перейти в наследство его несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, 45-летний злоумышленник вместе с сообщниками изготовил поддельные документы, которые якобы подтверждали продажу квартиры владельцем еще при жизни.

Среди фиктивных бумаг — договор купли-продажи в рассрочку и заявление о полной уплате средств покупателем.

На основании этих документов мужчина провел государственную регистрацию права собственности на жилье на подставное лицо. Таким образом наследнику был нанесен ущерб на сумму более 7 млн грн — рыночная стоимость квартиры.

По ходатайству следователей на недвижимость судом был наложен арест.

Следователи предъявили фигуранту обвинение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах; а также по ч.ч. 3, 4 ст. 358 УКУ — подделка официального документа, удостоверенного нотариусом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, и использование заведомо поддельного документа.

Подозреваемый находится под стражей. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование завершено, и обвинительный акт направлен в суд.

В отношении других лиц, причастных к данному преступлению, материалы выделены в отдельное уголовное производство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Одесса обвинительный акт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео