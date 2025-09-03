Одессит незаконно присвоил квартиру умершего иностранца — дело передали в суд

Будут судить мужчину, который незаконно присвоил квартиру умершего иностранца, которая должна была перейти по наследству его несовершеннолетнему сыну.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе будут судить мужчину, который мошенническим путем завладел квартирой стоимостью более 7 миллионов гривен. Недвижимость принадлежала умершему гражданину Франции и должна была перейти в наследство его несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, 45-летний злоумышленник вместе с сообщниками изготовил поддельные документы, которые якобы подтверждали продажу квартиры владельцем еще при жизни.

Среди фиктивных бумаг — договор купли-продажи в рассрочку и заявление о полной уплате средств покупателем.

На основании этих документов мужчина провел государственную регистрацию права собственности на жилье на подставное лицо. Таким образом наследнику был нанесен ущерб на сумму более 7 млн грн — рыночная стоимость квартиры.

По ходатайству следователей на недвижимость судом был наложен арест.

Следователи предъявили фигуранту обвинение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах; а также по ч.ч. 3, 4 ст. 358 УКУ — подделка официального документа, удостоверенного нотариусом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, и использование заведомо поддельного документа.

Подозреваемый находится под стражей. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование завершено, и обвинительный акт направлен в суд.

В отношении других лиц, причастных к данному преступлению, материалы выделены в отдельное уголовное производство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.