Одессит незаконно присвоил квартиру умершего иностранца — дело передали в суд

В Одессе будут судить мужчину, который мошенническим путем завладел квартирой стоимостью более 7 миллионов гривен. Недвижимость принадлежала умершему гражданину Франции и должна была перейти в наследство его несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает полиция региона.
По данным следствия, 45-летний злоумышленник вместе с сообщниками изготовил поддельные документы, которые якобы подтверждали продажу квартиры владельцем еще при жизни.
Среди фиктивных бумаг — договор купли-продажи в рассрочку и заявление о полной уплате средств покупателем.
На основании этих документов мужчина провел государственную регистрацию права собственности на жилье на подставное лицо. Таким образом наследнику был нанесен ущерб на сумму более 7 млн грн — рыночная стоимость квартиры.
По ходатайству следователей на недвижимость судом был наложен арест.
Следователи предъявили фигуранту обвинение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах; а также по ч.ч. 3, 4 ст. 358 УКУ — подделка официального документа, удостоверенного нотариусом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, и использование заведомо поддельного документа.
Подозреваемый находится под стражей. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование завершено, и обвинительный акт направлен в суд.
В отношении других лиц, причастных к данному преступлению, материалы выделены в отдельное уголовное производство.
