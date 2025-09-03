Одесит незаконно привласнив квартиру померлого іноземця — справу передали до суду

Судитимуть чоловіка, який незаконно привласнив квартиру померлого іноземця, що мала перейти у спадок його неповнолітньому сину.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі судитимуть чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів квартирою вартістю понад 7 мільйонів гривень. Нерухомість належала померлому громадянину Франції та мала перейти у спадок його неповнолітньому синові. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, 45-річний зловмисник разом зі спільниками виготовив підроблені документи, які нібито підтверджували продаж квартири власником ще за життя.

Серед фіктивних паперів — договір купівлі-продажу в розстрочку та заява про повну сплату коштів покупцем.

На підставі цих документів чоловік провів державну реєстрацію права власності на житло на підставну особу. Таким чином спадкоємцю завдано збитків на понад 7 млн грн — ринкову вартість квартири.

За клопотанням слідчих, на нерухомість судом було накладено арешт.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; та ч.ч. 3, 4 ст. 358 ККУ – підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, і використання завідомо підробленого документа.

Підозрюваний знаходиться під вартою. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

Відносно інших осіб, причетних до даного злочину, матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.