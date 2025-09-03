В МИД Украины ответили на заявление Путина о его «готовности» встречи с Зеленским в Москве

Андрей Сибига подчеркнул, что как минимум семь стран готовы принять встречу Зеленского и Путина.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что по меньшей мере семь государств выразили готовность принять встречу Украины и России на высшем уровне. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«По состоянию на сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Залива (Персидского залива — ред.)», — заявил министр, комментируя сегодняшнее заявление Путина о «готовности» встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что такие предложения являются серьезными, и Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным в любой момент.

«Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения. Только усиление давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу», — добавил Сибига.

