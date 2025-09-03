В МЗС України відповіли на заяву Путіна про його «готовність» зустрічі із Зеленським у Москві

Андрій Сибіга підкреслив, що щонайменше сім країн готові прийняти зустріч Зеленського і Путіна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що щонайменше сім держав висловили готовність прийняти зустріч України та Росії на найвищому рівні. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.

«Станом на зараз щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край війні. Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина і три держави Затоки (Перської Затоки - ред.)», - заявив міністр, коментуючи сьогоднішню заяву Путіна щодо «готовності» зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що такі пропозиції є серйозними, і Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним у будь-який момент.

«Однак Путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити Росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу», - додав Сибіга.

