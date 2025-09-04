Практика судов
Укрзализныця опубликовала обновленные правила перевозки животных в поездах

10:36, 4 сентября 2025
Кошки, собаки и другие: УЗ объяснила новые условия перевозки животных в поездах.
Источник фото: Andréas BRUN / Unsplash
«Укрзализныця» обновила правила перевозки домашних питомцев, чтобы сделать путешествия для пассажиров и животных более комфортными и безопасными.

Согласно новым требованиям, собаки крупных пород (выше 45 см в холке) теперь могут путешествовать всеми типами вагонов в Украине. Для этого необходимо иметь билет для животного, поводок, намордник и ветеринарный документ.

В купейных и спальных вагонах класса «Люкс» и вагонах международного сообщения (RIC) нужно выкупить все места в купе, где разрешено перевозить не более двух животных. В поездах Интерсити+ владельцам крупных собак также необходимо выкупить блок мест в ряду, при этом животные должны находиться рядом с хозяином.

Мелкие животные (кошки, собаки мелких пород, грызуны, кролики и т. д.) могут путешествовать в переносках в стандартном порядке, для них выкуп ряда необязателен. Животным нельзя сидеть на пассажирских местах или лежать на постельном белье.

Перевозка собак-проводников, сопровождающих лиц с инвалидностью, служебных собак в сопровождении сотрудников, а также собак в сопровождении военнослужащих не оплачивается.

Также необязательно выкупать все места в купе, «Люксе» или ряд в Интерсити+. Однако в УЗ советуют, по возможности, все же выкупить места для комфорта животного и пассажиров.

Для региональных поездов действуют отдельные правила: крупные собаки могут ехать только в тамбурах первого и последнего вагонов, мелкие — в переносках с водонепроницаемым дном.

Мелких декоративных животных и птиц разрешено перевозить в контейнерах или клетках с абсорбирующим дном. Домашнюю птицу — в специальных средствах для транспортировки, если их размеры соответствуют нормам ручной клади.

Стоимость перевозки животных осуществляется по тарифу на перевозку багажа как за 20 килограммов. Оформление перевозки производится по багажной квитанции.

Пассажиры обязаны:

— следить за безопасностью животного и окружающих;

— иметь действительные ветеринарные документы и билет на животное, поводок и намордник (для собак крупных пород — на протяжении всей поездки);

— позаботиться о комфорте животного и окружающих.

Пассажиры должны брать с собой средства для уборки, если в дороге произойдет неприятность.

Если пассажир едет рядом с животным, но имеет аллергию или чувствует дискомфорт, можно обратиться к проводникам или стюардам. Поездная бригада предложит другое комфортное место для поездки.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что эти правила действуют только для поездок по территории Украины.

