Укрзалізниця опублікувала оновлені правила перевезення тварин у поїздах

Коти, собаки та інші: УЗ пояснила нові умови перевезення тварин у поїздах.

Джерело фото: Andréas BRUN / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрзалізниця» оновила правила перевезення домашніх улюбленців, щоб зробити подорожі для пасажирів і тварин комфортнішими та безпечнішими.

Згідно з новими вимогами, собаки великих порід (вище 45 см у холці) тепер можуть подорожувати всіма типами вагонів в Україні. Для цього необхідно мати квиток для тварини, повідець, намордник і ветеринарний документ.

У купейних і спальних вагонах класу «Люкс» та вагонах міжнародного сполучення (RIC) потрібно викупити всі місця в купе, де дозволено перевозити не більше двох тварин. У поїздах Інтерсіті+ власникам великих собак також необхідно викупити блок місць у ряду, при цьому тварини мають перебувати біля господаря.

Малі тварини (коти, собаки дрібних порід, гризуни, кролі тощо) можуть подорожувати в переносках у стандартному порядку, для них викуп ряду необов'язковий. Тваринам не можна сидіти на місцях для сидіння та лежати на постільній білизні.

Перевезення собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю, службових собак у супроводі службових осіб та собак у супроводі військовослужбовців, не оплачується.

Також не обов’язково викупляти всі місця в купе, «Люксі» або ряд в Інтерсіті+. Проте в УЗ радять, за можливості, все ж викупити місця для комфорту тварини та пасажирів.

Для регіональних поїздів діють окремі правила: великі собаки можуть їхати тільки в тамбурах першого та останнього вагонів, малі — у переносках із водонепроникним дном.

Дрібних декоративних тварин і птахів дозволено перевозити в контейнерах чи клітках із абсорбуючим дном. Свійську птицю — у спеціальних засобах для транспортування, якщо їхні розміри відповідають нормам ручної поклажі.

Вартість перевезення тварин — здійснюється за тарифом на перевезення багажу як за 20 кілограмів. Оформлення перевезення здійснюється за багажною квитанцією.

Пасажири зобов’язані:

— слідкувати за безпекою тварини та оточуючих;

— мати ветеринарні дійсні документи та квиток на тварину, повідець і намордник (для собак великих порід — впродовж усієї подорожі);

— потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих.

Пасажири мають брати з собою засоби для прибирання, якщо в дорозі станеться халепа.

Якщо пасажир їде поруч із твариною, але має алергію чи відчуває дискомфорт, можна звернутися до провідників або стюардів. Поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для подорожі.

В «Укрзалізниці» наголосили, що ці правила діють лише для поїздок територією України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.