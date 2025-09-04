С 12 октября для украинцев изменятся правила пересечения границы ЕС

С 12 октября изменяются правила пересечения границы Европейского Союза для граждан Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
Изменения связаны с запуском ЕС Системы въезда/выезда (Entry/Exit System – EES) — автоматизированной базы данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе и Украины.
Что нужно знать:
– фото лица;
– отпечатки 4 пальцев (для лиц от 12 лет);
– данные загранпаспорта;
– дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.
Как это будет работать:
В посольстве подчеркивают, что отказ предоставить биометрические данные является законным основанием для отказа во въезде.
Ожидается, что новый порядок пересечения границы позволит эффективнее контролировать соблюдение правил пребывания в ЕС, предотвращать использование поддельных документов и повысить безопасность в странах Шенгенской зоны.
