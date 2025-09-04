Практика судов
С 12 октября для украинцев изменятся правила пересечения границы ЕС

11:34, 4 сентября 2025
В паспортах больше не будут ставить штамп, вместо них будет цифровая биометрическая регистрация.
Фото: ГПСУ
С 12 октября изменяются правила пересечения границы Европейского Союза для граждан Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Изменения связаны с запуском ЕС Системы въезда/выезда (Entry/Exit System – EES) — автоматизированной базы данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе и Украины.

Что нужно знать:

  • система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание);
  • вместо штампов в паспорте будет осуществляться цифровая регистрация;
  • собираются такие данные:

– фото лица;

– отпечатки 4 пальцев (для лиц от 12 лет);

– данные загранпаспорта;

– дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Как это будет работать:

  • все пассажиры транспортных средств должны будут выйти из транспорта для прохождения биометрии;
  • при пересечении границы железнодорожным транспортом процедура будет зависеть от пункта пропуска и может отличаться.

В посольстве подчеркивают, что отказ предоставить биометрические данные является законным основанием для отказа во въезде.

Ожидается, что новый порядок пересечения границы позволит эффективнее контролировать соблюдение правил пребывания в ЕС, предотвращать использование поддельных документов и повысить безопасность в странах Шенгенской зоны.

