З 12 жовтня для українців зміняться правила перетину кордону ЄС

В паспортах більше не ставитимуть штамп, замість них буде цифрова біометрична реєстрація.

Фото: ДПСУ

З 12 жовтня зміняться правила перетину кордону Європейського Союзу для громадян України. Про це повідомляє посольство України у Польщі.

Зміни пов'язані з запуском ЄС Систему в'їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES) - автоматизованої бази даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.

Що потрібно знати:

система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування);

замість штампів у паспорті здійснюватиметься цифрова реєстрація;

збираються такі дані:

- фото обличчя;

- відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років);

- дані закордонного паспорта;

-дата, місце в'їзду/виїзду та випадки відмови у в'їзді.

Як це працюватиме:

усі пасажири транспортних засобів мають вийти з транспорту для проходження біометрії;

при перетині кордону залізничним транспортом процедура залежатиме від пункту пропуску і може відрізнятися.

У посольстві наголошують, що відмова надати біометричні дані є законною підставою для відмови у в'їзді.

Очікується, що новий порядок перетину кордону дозволить ефективніше контролювати дотримання правил перебування в ЄС, запобігати використанню підроблених документів та підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони.

