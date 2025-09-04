З 12 жовтня для українців зміняться правила перетину кордону ЄС

З 12 жовтня зміняться правила перетину кордону Європейського Союзу для громадян України. Про це повідомляє посольство України у Польщі.
Зміни пов'язані з запуском ЄС Систему в'їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES) - автоматизованої бази даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.
Що потрібно знати:
- фото обличчя;
- відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років);
- дані закордонного паспорта;
-дата, місце в'їзду/виїзду та випадки відмови у в'їзді.
Як це працюватиме:
У посольстві наголошують, що відмова надати біометричні дані є законною підставою для відмови у в'їзді.
Очікується, що новий порядок перетину кордону дозволить ефективніше контролювати дотримання правил перебування в ЄС, запобігати використанню підроблених документів та підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони.
