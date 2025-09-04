Практика судів
  1. В Україні

З 12 жовтня для українців зміняться правила перетину кордону ЄС

11:34, 4 вересня 2025
В паспортах більше не ставитимуть штамп, замість них буде цифрова біометрична реєстрація.
З 12 жовтня для українців зміняться правила перетину кордону ЄС
Фото: ДПСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 12 жовтня зміняться правила перетину кордону Європейського Союзу для громадян України. Про це повідомляє посольство України у Польщі.

Зміни пов'язані з запуском ЄС Систему в'їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES) - автоматизованої бази даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.

Що потрібно знати:

  • система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування);
  • замість штампів у паспорті здійснюватиметься цифрова реєстрація;
  • збираються такі дані:

- фото обличчя;

- відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років);

- дані закордонного паспорта;

-дата, місце в'їзду/виїзду та випадки відмови у в'їзді.

Як це працюватиме:

  • усі пасажири транспортних засобів мають вийти з транспорту для проходження біометрії;
  • при перетині кордону залізничним транспортом процедура залежатиме від пункту пропуску і може відрізнятися.

У посольстві наголошують, що відмова надати біометричні дані є законною підставою для відмови у в'їзді.

Очікується, що новий порядок перетину кордону дозволить ефективніше контролювати дотримання правил перебування в ЄС, запобігати використанню підроблених документів та підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Вища рада правосуддя вчергове продовжила строки прийому документів від кандидатів на посаду голови ДСА

Вища рада правосуддя продовжує шукати лідера для Державної судової адміністрації.

Верховна Рада провалила закон про нагляд Кабміну за законністю рішень місцевого самоврядування

За цим законом пропонувалося скасовувати правочини, вчинені на основі актів органів місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео