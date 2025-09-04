Практика судов
Минэкономики запускает новый формат взаимодействия с бизнесом через платформу «Пульс» и дашборд

17:28, 4 сентября 2025
Главная цель инициативы – создать более простую и прозрачную систему правил для предпринимателей.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с бизнесом презентовало новый формат коммуникации для дерегуляции – через платформу «Пульс» и дашборд бизнес-климата. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Соболев.

По его словам, главная цель инициативы – создать более простую и прозрачную систему правил для предпринимателей.

Так, Соболев указал, что за последние годы правительство пересмотрело 1393 инструмента госрегулирования, из которых 456 подлежат отмене, а более 350 уже ликвидированы.

Кроме того, в работе – законопроекты «еДекларация», о надзоре и контроле, развитие «еРазрешения» и запуск Регуляторного портала.

«Для нас предприниматели – партнеры, которые создают рабочие места, формируют экспорт, удерживают экономику во время войны. И мы заинтересованы совместно строить для них понятную и предсказуемую систему работы», – подчеркнул Соболев.

Новый формат предусматривает аккумуляцию всех проблем бизнеса через платформу «Пульс», после чего они будут отображаться в дашборде бизнес-климата. Это позволит правительству системно реагировать, координировать работу министерств и принимать решения на уровне Кабмина и Межведомственной группы.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

