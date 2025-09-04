Минэкономики запускает новый формат взаимодействия с бизнесом через платформу «Пульс» и дашборд

Главная цель инициативы – создать более простую и прозрачную систему правил для предпринимателей.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с бизнесом презентовало новый формат коммуникации для дерегуляции – через платформу «Пульс» и дашборд бизнес-климата. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Соболев.

По его словам, главная цель инициативы – создать более простую и прозрачную систему правил для предпринимателей.

Так, Соболев указал, что за последние годы правительство пересмотрело 1393 инструмента госрегулирования, из которых 456 подлежат отмене, а более 350 уже ликвидированы.

Кроме того, в работе – законопроекты «еДекларация», о надзоре и контроле, развитие «еРазрешения» и запуск Регуляторного портала.

«Для нас предприниматели – партнеры, которые создают рабочие места, формируют экспорт, удерживают экономику во время войны. И мы заинтересованы совместно строить для них понятную и предсказуемую систему работы», – подчеркнул Соболев.

Новый формат предусматривает аккумуляцию всех проблем бизнеса через платформу «Пульс», после чего они будут отображаться в дашборде бизнес-климата. Это позволит правительству системно реагировать, координировать работу министерств и принимать решения на уровне Кабмина и Межведомственной группы.

