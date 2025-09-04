Мінекономіки запускає новий формат взаємодії з бізнесом через платформу «Пульс» та дашборд

Головна мета ініціативи – створити простішу та прозорішу систему правил для підприємців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з бізнесом презентувало новий формат комунікації для дерегуляції – через платформу «Пульс» та дашборд бізнес-клімату. Про це повідомив очільник відомства Олексій Соболев.

За його словами, головна мета ініціативи – створити простішу та прозорішу систему правил для підприємців.

Так, Соболев вказав, що за останні роки уряд переглянув 1393 інструменти держрегулювання, з яких 456 підлягають скасуванню, а понад 350 вже ліквідовані.

Крім того, у роботі – законопроєкти єДекларація, про нагляд і контроль, розвиток єДозволу та запуск Регуляторного порталу.

« Для нас підприємці – партнери, які створюють робочі місця, формують експорт, тримають економіку під час війни. І ми зацікавлені спільно будувати для них зрозумілу і передбачувану систему роботи», – наголосив Соболев.

Новий формат передбачає акумуляцію всіх проблем бізнесу через платформу «Пульс», після чого вони відображатимуться у дашборді бізнес-клімату. Це дозволить уряду системно реагувати, координувати роботу міністерств та ухвалювати рішення на рівні Кабміну й Міжвідомчої групи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.