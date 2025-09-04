Украинцы оформили 4,39 млн микрокредитов за первое полугодие 2025 года

Средняя сумма займа выросла на 9%, а долги перед МФО достигли 24,29 млрд грн.

За первые шесть месяцев 2025 года украинцы заключили 4,39 миллиона договоров с микрофинансовыми организациями (МФО), при этом средняя сумма микрокредита выросла на 9% и составила 6 029 гривен. Об этом сообщает Opendatabot.

Во втором квартале 2025 года (с апреля по июнь) было оформлено 2,18 миллиона микрозаймов, что соответствует показателям предыдущего квартала. В то же время средняя сумма кредита выросла на 9%, достигнув 6 029 гривен, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель остался почти неизменным. Ежемесячно украинцы оформляют в среднем 730 тысяч микрокредитов.

В целом за первое полугодие 2025 года граждане Украины получили микрозаймов на сумму 26,44 миллиарда гривен, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество договоров с МФО также выросло на 8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 4,39 миллиона.

Несмотря на стабильный спрос на микрокредиты, украинцы стали более ответственно их погашать. Если в начале 2025 года общий долг по микрозаймам вырос на 3,38 миллиарда гривен, то во втором квартале прирост составил лишь 0,94 миллиарда гривен. Сейчас общая сумма задолженности перед МФО составляет 24,29 миллиарда гривен.

В то же время количество микрофинансовых компаний в Украине продолжает сокращаться. По состоянию на начало июля 2025 года в стране действовали 303 финансовых учреждения с лицензией на предоставление микрозаймов, что на четверть меньше, чем годом ранее. За период полномасштабной войны количество таких компаний уменьшилось более чем вдвое.

