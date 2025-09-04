Практика судов
  1. В Украине

Украинцы оформили 4,39 млн микрокредитов за первое полугодие 2025 года

18:58, 4 сентября 2025
Средняя сумма займа выросла на 9%, а долги перед МФО достигли 24,29 млрд грн.
Украинцы оформили 4,39 млн микрокредитов за первое полугодие 2025 года
За первые шесть месяцев 2025 года украинцы заключили 4,39 миллиона договоров с микрофинансовыми организациями (МФО), при этом средняя сумма микрокредита выросла на 9% и составила 6 029 гривен. Об этом сообщает Opendatabot.

Во втором квартале 2025 года (с апреля по июнь) было оформлено 2,18 миллиона микрозаймов, что соответствует показателям предыдущего квартала. В то же время средняя сумма кредита выросла на 9%, достигнув 6 029 гривен, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель остался почти неизменным. Ежемесячно украинцы оформляют в среднем 730 тысяч микрокредитов.

В целом за первое полугодие 2025 года граждане Украины получили микрозаймов на сумму 26,44 миллиарда гривен, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество договоров с МФО также выросло на 8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 4,39 миллиона.

Несмотря на стабильный спрос на микрокредиты, украинцы стали более ответственно их погашать. Если в начале 2025 года общий долг по микрозаймам вырос на 3,38 миллиарда гривен, то во втором квартале прирост составил лишь 0,94 миллиарда гривен. Сейчас общая сумма задолженности перед МФО составляет 24,29 миллиарда гривен.

В то же время количество микрофинансовых компаний в Украине продолжает сокращаться. По состоянию на начало июля 2025 года в стране действовали 303 финансовых учреждения с лицензией на предоставление микрозаймов, что на четверть меньше, чем годом ранее. За период полномасштабной войны количество таких компаний уменьшилось более чем вдвое.

долг кредит

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

