Українці оформили 4,39 млн мікрокредитів за перше півріччя 2025 року

Середня сума позики зросла на 9%, а борги перед МФО сягнули 24,29 млрд грн.

За перші шість місяців 2025 року українці уклали 4,39 мільйона договорів із мікрофінансовими організаціями (МФО), при цьому середня сума мікрокредиту зросла на 9% і склала 6 029 гривень. Про це повідомляє Opendatabot.

У другому кварталі 2025 року (з квітня по червень) було оформлено 2,18 мільйона мікропозик, що відповідає показникам попереднього кварталу. Водночас середня сума кредиту зросла на 9%, досягнувши 6 029 гривень, хоча порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник залишився майже незмінним. Щомісяця українці оформлюють у середньому 730 тисяч мікрокредитів.

Загалом за перше півріччя 2025 року громадяни України отримали мікропозик на суму 26,44 мільярда гривень, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кількість договорів із МФО також зросла на 8% порівняно з минулим роком, досягнувши 4,39 мільйона.

Попри стабільний попит на мікрокредити, українці стали відповідальніше їх погашати. Якщо на початку 2025 року загальний борг за мікропозиками зріс на 3,38 мільярда гривень, то у другому кварталі приріст склав лише 0,94 мільярда гривень. Наразі загальна сума заборгованості перед МФО становить 24,29 мільярда гривень.

Водночас кількість мікрофінансових компаній в Україні продовжує скорочуватися. Станом на початок липня 2025 року в країні діяли 303 фінансові установи з ліцензією на надання мікропозик, що на чверть менше, ніж роком раніше. За період повномасштабної війни кількість таких компаній зменшилася більш ніж удвічі.

