Практика судів
  1. В Україні

Українці оформили 4,39 млн мікрокредитів за перше півріччя 2025 року

18:58, 4 вересня 2025
Середня сума позики зросла на 9%, а борги перед МФО сягнули 24,29 млрд грн.
Українці оформили 4,39 млн мікрокредитів за перше півріччя 2025 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перші шість місяців 2025 року українці уклали 4,39 мільйона договорів із мікрофінансовими організаціями (МФО), при цьому середня сума мікрокредиту зросла на 9% і склала 6 029 гривень. Про це повідомляє Opendatabot.

У другому кварталі 2025 року (з квітня по червень) було оформлено 2,18 мільйона мікропозик, що відповідає показникам попереднього кварталу. Водночас середня сума кредиту зросла на 9%, досягнувши 6 029 гривень, хоча порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник залишився майже незмінним. Щомісяця українці оформлюють у середньому 730 тисяч мікрокредитів.

Загалом за перше півріччя 2025 року громадяни України отримали мікропозик на суму 26,44 мільярда гривень, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кількість договорів із МФО також зросла на 8% порівняно з минулим роком, досягнувши 4,39 мільйона.

Попри стабільний попит на мікрокредити, українці стали відповідальніше їх погашати. Якщо на початку 2025 року загальний борг за мікропозиками зріс на 3,38 мільярда гривень, то у другому кварталі приріст склав лише 0,94 мільярда гривень. Наразі загальна сума заборгованості перед МФО становить 24,29 мільярда гривень.

Водночас кількість мікрофінансових компаній в Україні продовжує скорочуватися. Станом на початок липня 2025 року в країні діяли 303 фінансові установи з ліцензією на надання мікропозик, що на чверть менше, ніж роком раніше. За період повномасштабної війни кількість таких компаній зменшилася більш ніж удвічі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

борг кредит

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео