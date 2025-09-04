Практика судов
ВАКС арестовал имущество чиновницы РГА в Киеве — квартиру бизнес-класса и миллионы на счетах

17:27, 4 сентября 2025
ВАКС наложил арест на спорную недвижимость и другое имущество должностного лица.
Фото: nazk.gov.ua
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными и обращении в доход государства активов на сумму более 7,8 млн грн начальницы подразделения одной из районных в городе Киеве государственных администраций и ее матери.

По данным НАПК, в течение 2020–2025 годов чиновница получила и распорядилась 3,185 млн грн, находившимися на ее собственном банковском счете, которые, учитывая требования Закона Украины «О предотвращении коррупции», не могут считаться приобретенными за счет законных доходов.

Также в этот период мать должностного лица стала владелицей квартиры стоимостью 4,65 млн грн в жилом комплексе бизнес-класса, расположенном недалеко от центра Киева.

Отмечается, что анализ официальных доходов и расходов семьи показал, что они не имели достаточных законных доходов для приобретения такой квартиры.

«САП просит суд обратить эти активы в доход государства в порядке гражданской конфискации. ВАКС уже наложил арест на спорную недвижимость и другое имущество должностного лица», — заявили в НАПК.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

