ВАКС арештував майно посадовиці РДА у Києві — квартиру бізнес-класу та мільйони на рахунках

ВАКС наклав арешт на спірну нерухомість та інше майно службової особи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на понад 7,8 млн грн начальниці підрозділу однієї з районних у місті Києві державних адміністрацій та її матері.

За даними НАЗК, протягом 2020–2025 років посадовиця отримала та розпорядилася 3,185 млн грн, що перебували на її власному банківському рахунку, які, з огляду на вимоги Закону України «Про запобігання корупції», не можуть вважатися набутими за рахунок законних доходів.

Також у цей період мати службовиці стала власницею квартири вартістю 4,65 млн грн у житловому комплексі бізнес-класу, розташованому неподалік від центру Києва.

Зазначається, що аналіз офіційних доходів і витрат родини засвідчив, що вони не мали достатніх законних прибутків для придбання такої квартири.

«САП просить суд стягнути ці активи у дохід держави в порядку цивільної конфіскації. ВАКС уже наклав арешт на спірну нерухомість та інше майно службової особи», - заявили в НАЗК.

