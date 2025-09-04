Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области мужчина спрятал дома автомат, запал к гранате и патроны — ему грозит до 7 лет лишения свободы

23:52, 4 сентября 2025
Арсенал оружия злоумышленник нашел в одной из соседних областей и спрятал дома вместо того, чтобы задекларировать или сдать его.
На Одесщине 31-летнему жителю Березовского района сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители разоблачили мужчину во время санкционированного обыска в его домовладении. У него изъяли автомат Калашникова, 140 патронов разного калибра и запал к гранате. По предварительным данным, все изъятое пригодно к использованию.

По словам подозреваемого, арсенал он нашел в одной из соседних областей и спрятал дома, вместо того чтобы задекларировать или сдать его.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ. Преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Следствие продолжается.

Полиция напоминает: согласно ч. 3 ст. 263 УКУ, лицо, которое добровольно сдает оружие, боеприпасы или взрывные устройства органам власти, освобождается от уголовной ответственности.

Также с ноября 2023 года в Украине действует закон, который усовершенствует процедуры получения, декларирования и обращения с оружием. Согласно действующему законодательству, гражданские лица, которые незаконно хранят или нашли огнестрельное оружие, его части или боеприпасы к нему, обязаны задекларировать их. Это позволяет избежать уголовной ответственности.

