Практика судів
  1. В Україні

На Одещині чоловік сховав удома автомат, запал до гранати і набої — йому загрожує до 7 років ув’язнення

23:52, 4 вересня 2025
Арсенал зброї зловмисник знайшов в одній із сусідніх областей і сховав удома, замість того щоб задекларувати чи здати його.
На Одещині чоловік сховав удома автомат, запал до гранати і набої — йому загрожує до 7 років ув’язнення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині 31-річному жителю Березівського району повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими пристроями. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці викрили чоловіка під час санкціонованого обшуку в його домоволодінні. У нього вилучили автомат Калашникова, 140 набоїв різного калібру та запал до гранати. За попередніми даними, усе вилучене придатне до використання.

За словами підозрюваного, арсенал він знайшов в одній із сусідніх областей і сховав удома, замість того щоб задекларувати чи здати його.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ. Злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. Слідство триває.

Поліція нагадує: згідно з ч. 3 ст. 263 ККУ, особа, яка добровільно здає зброю, боєприпаси чи вибухові пристрої органам влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Також із листопада 2023 року в Україні діє закон, який удосконалює процедури отримання, декларування та поводження зі зброєю. Згідно з чинним законодавством, цивільні особи, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю, її частини чи боєприпаси до неї, зобов’язані задекларувати їх. Це дозволяє уникнути кримінальної відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція зброя Одеса граната боєприпаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді