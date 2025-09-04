На Одещині чоловік сховав удома автомат, запал до гранати і набої — йому загрожує до 7 років ув’язнення

Арсенал зброї зловмисник знайшов в одній із сусідніх областей і сховав удома, замість того щоб задекларувати чи здати його.

На Одещині 31-річному жителю Березівського району повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими пристроями. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці викрили чоловіка під час санкціонованого обшуку в його домоволодінні. У нього вилучили автомат Калашникова, 140 набоїв різного калібру та запал до гранати. За попередніми даними, усе вилучене придатне до використання.

За словами підозрюваного, арсенал він знайшов в одній із сусідніх областей і сховав удома, замість того щоб задекларувати чи здати його.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ. Злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. Слідство триває.

Поліція нагадує: згідно з ч. 3 ст. 263 ККУ, особа, яка добровільно здає зброю, боєприпаси чи вибухові пристрої органам влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Також із листопада 2023 року в Україні діє закон, який удосконалює процедури отримання, декларування та поводження зі зброєю. Згідно з чинним законодавством, цивільні особи, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю, її частини чи боєприпаси до неї, зобов’язані задекларувати їх. Це дозволяє уникнути кримінальної відповідальності.

