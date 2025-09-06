В Пенсионном фонде рассказали, засчитывают ли отпуска по беременности и уходу за ребенком в стаж для пенсии

В ПФУ дали разъяснение, как беременность и роды учитываются при начислении пенсии.

Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, включают ли отпуска по беременности и ребенку в стаж для пенсии.

"В текущем году я выхожу на пенсию. Войдут ли периоды отпусков по беременности и родам и отпуска по уходу за детьми до трех лет в страховой стаж?", - с таким вопросом обратились в ПФУ.

Отмечается, что войдут, но при определенных условиях.

Отпуск по беременности и родам составляет 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 дней после. При осложненных родах или рождении нескольких детей отпуск может быть продлен до 140 или 180 дней.

На время такого отпуска женщина получает пособие в размере 100% средней заработной платы. Поскольку за этот период предусмотрена выплата и страховые взносы, он полностью входит в страховой стаж.

После окончания отпуска по беременности и родам женщина имеет право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и зачисление страхового стажа зависит от статуса женщины и наличия официальных выплат.

В страховой стаж период ухода за ребенком до достижения им трех лет, который осуществлялся до 2004 года, засчитывается из свидетельства о рождении (Закон Украины «О пенсионном обеспечении»).

Если женщина официально работала, то сведения о детях в расчет стажа не берут, поскольку стаж подтверждается трудовой книжкой и данными о страховых взносах.

После 2004 года в стаж засчитываются периоды, когда женщина работала, и предприятие платило за нее страховые взносы или когда она официально получала пособие по уходу за ребенком до трех лет. Эти данные отображены в реестре застрахованных лиц.

