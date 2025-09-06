Практика судів
У Пенсійному фонді розповіли, чи зараховують відпустки по вагітності та догляду за дитиною у стаж для пенсії

21:50, 6 вересня 2025
У ПФУ надали роз’яснення, як вагітність і пологи враховуються при нарахуванні пенсії.
У Пенсійному фонді розповіли, чи зараховують відпустки по вагітності та догляду за дитиною у стаж для пенсії

21:50, 6 вересня 2025
Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, чи включають відпустки по вагітності та за дитиною у стаж для пенсії.

"У поточному році я виходжу на пенсію. Чи увійдуть періоди відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки по догляду за дітьми до трьох років до страхового стажу?", - з таким питанням звернулися до ПФУ.

Зазначається, що увійдуть, але за певних умов.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 днів після. У разі ускладнених пологів або народження кількох дітей відпустка може бути продовжена до 140 або 180 днів.

На час такої відпустки жінка отримує допомогу в розмірі 100% середньої заробітної плати. Оскільки за цей період передбачена виплата і страхові внески, він повністю входить до страхового стажу.

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами жінка має право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і зарахування страхового стажу залежить від статусу жінки та наявності офіційних виплат.

До страхового стажу період догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, який здійснювався до 2004 року, зараховується на підставі свідоцтва про народження (Закон України «Про пенсійне забезпечення»).

Якщо жінка офіційно працювала, то відомості про дітей до розрахунку стажу не беруть, оскільки стаж підтверджується трудовою книжкою і даними про страхові внески.

Після 2004 року до стажу зараховуються періоди, коли жінка працювала, і підприємство сплачувало за неї страхові внески, або коли вона офіційно отримувала допомогу по догляду за дитиною до трьох років. Ці дані відображені в реєстрі застрахованих осіб.

