Практика судов
  1. В Украине

Парни в возрасте до 22 лет начали увольняться из-за возможности выезда за границу, — СМИ

16:09, 9 сентября 2025
В Украине из популярных компаний начали увольняться молодые сотрудники до 22 лет.
Парни в возрасте до 22 лет начали увольняться из-за возможности выезда за границу, — СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 28 августа вступили в силу новые правила, которые позволяют мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

По данным издания NV, парни в возрасте до 22 лет начали увольняться из популярных компаний из-за возможности выезда за границу.

В «Новой Почте» за 10 дней в этой возрастной категории уволилось 170 человек.

Отмечается, что после постановления Кабмина из ресторанов компании !FEST ушло 20% от общего количества работников в возрасте 18–22 лет. Увольняются официанты, повара и бариста.

Кроме того, увольнения работников такой возрастной категории также зафиксированы в АТБ и «Фокстроте».

Напомним, в Пограничной службе ранее сообщали, что несколько граждан получили отказ в выезде из-за того, что находились в розыске. Пограничники имеют доступ к системе «Оберег», чтобы проверить, не уклоняются ли люди от обновления учетных данных.

Добавим, в Верховной Раде считают, что свободное пересечение границы мужчинами 18–22 лет будет стимулировать их въезд в Украину.

Кроме того, в Государственной пограничной службе сейчас не фиксируют увеличения пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18–22 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины увольнение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Печатать повестки смогут областные ТЦК – Кабмин принял постановление

Правительство решило ускорить процессы печати повесток.

Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду