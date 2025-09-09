Парни в возрасте до 22 лет начали увольняться из-за возможности выезда за границу, — СМИ

В Украине из популярных компаний начали увольняться молодые сотрудники до 22 лет.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 28 августа вступили в силу новые правила, которые позволяют мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

По данным издания NV, парни в возрасте до 22 лет начали увольняться из популярных компаний из-за возможности выезда за границу.

В «Новой Почте» за 10 дней в этой возрастной категории уволилось 170 человек.

Отмечается, что после постановления Кабмина из ресторанов компании !FEST ушло 20% от общего количества работников в возрасте 18–22 лет. Увольняются официанты, повара и бариста.

Кроме того, увольнения работников такой возрастной категории также зафиксированы в АТБ и «Фокстроте».

Напомним, в Пограничной службе ранее сообщали, что несколько граждан получили отказ в выезде из-за того, что находились в розыске. Пограничники имеют доступ к системе «Оберег», чтобы проверить, не уклоняются ли люди от обновления учетных данных.

Добавим, в Верховной Раде считают, что свободное пересечение границы мужчинами 18–22 лет будет стимулировать их въезд в Украину.

Кроме того, в Государственной пограничной службе сейчас не фиксируют увеличения пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18–22 лет.

