Хлопці віком до 22 років почали звільнятися через можливість виїзду за кордон, — ЗМІ

16:09, 9 вересня 2025
В Україні з популярних компаній почали звільнятися хлопці віком до 22 років.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

За даними видання NV, хлопці віком до 22 років почали звільнятися з популярних компаній через можливість виїзду за кордон.

У «Новій Пошті» за 10 днів у цій віковій категорії звільнилося 170 людей.

Зазначається, що після постанови Кабміну з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Звільняються офіціанти, кухарі та бариста.

Крім того, звільнення працівників такої вікової категорії також зафіксована в АТБ та Фокстроті.

Нагадаємо, у Прикордонній службі раніше повідомили, що кілька громадян отримали відмову у виїзді через перебування в розшуку. Прикордонники мають доступ до системи «Оберіг», щоб перевірити, чи не ухиляються від оновлення облікових даних.

Додамо, у Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну.

Крім того, у Державній прикордонній службу наразі не фіксують збільшення пасажиропотоку на кордоні після набуття чинності норми про виїзд чоловіків віком 18-22 років.

