Прокуратура требует от Киевсовета установить границы заказника «Остров Жуков» в Киеве

Экологическая прокуратура требует от Киевсовета и его исполнительных органов установить границы ландшафтного заказника «Остров Жуков» в столице. Соответствующее производство открыл Киевский окружной административный суд по иску Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора.

В иске говорится о необходимости определить границы заказника, обозначить территорию государственными информационными и охранными знаками, а также внести данные в Государственный земельный кадастр.

Заказник «Остров Жуков» площадью более 1,6 тыс. га был создан еще в 1999 году для сохранения редких представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины. Это одна из крупнейших природоохранных зон Киева, важная для биоразнообразия, формирования Днепровского экологического коридора и развития рекреационной инфраструктуры.

Несмотря на неоднократные заявления городской власти, за 25 лет границы заказника так и не были закреплены. В проекте нового генплана столицы его территория даже не обозначена как заповедная, что создает риски незаконного распоряжения землями.

Кроме того, указывают в ОГП, из-за отсутствия границ часть территорий ранее незаконно передавали под застройку, однако большинство из них удалось вернуть в коммунальную собственность.

