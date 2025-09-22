Практика судів
Прокуратура вимагає від Київради встановити межі заказника «Острів Жуків» у Києві

22:57, 22 вересня 2025
Заказник площею понад 1,6 тисяч га існує з 1999 року, але його межі досі не закріплені.
Екологічна прокуратура вимагає від Київради та її виконавчих органів встановити межі ландшафтного заказника «Острів Жуків» у столиці. Відповідне провадження відкрив Київський окружний адміністративний суд за позовом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

У позові йдеться про необхідність визначити межі заказника, позначити територію державними інформаційними та охоронними знаками, а також внести дані до Державного земельного кадастру.

Заказник «Острів Жуків» площею понад 1,6 тис. га створений ще у 1999 році для збереження рідкісних представників флори та фауни, занесених до Червоної книги України. Це одна з найбільших природоохоронних зон Києва, важлива для біорізноманіття, формування Дніпровського екологічного коридору та розвитку рекреаційної інфраструктури.

Попри неодноразові заяви міської влади, за 25 років межі заказника так і не були закріплені. У проєкті нового генплану столиці його територія навіть не позначена як заповідна, що створює ризики незаконного розпорядження землями.

Окрім того, вказують в ОГП, через відсутність меж частину територій раніше незаконно передавали під забудову, однак більшість із них вдалося повернути у комунальну власність.

прокуратура Київ

