Комбустиолог и гильоширник — профессии, о которых большинство не знает, но они нужны рынку труда

07:18, 23 сентября 2025
Какие профессии ищут работодатели, но о них вы, возможно, никогда не слышали.
Комбустиолог и гильоширник — профессии, о которых большинство не знает, но они нужны рынку труда
Не все профессии, существующие в Украине, являются общеизвестными. В Классификаторе насчитывается 9186 наименований, и среди них можно найти настоящие «изюминки». Государственная служба занятости продолжает знакомить украинцев с необычными и малораспространенными специальностями.

Комбустиолог. Врач, который специализируется на лечении тяжелых ожогов и их последствий — рубцов и шрамов. Официальный статус комбустиология получила в Украине в 1995 году. Для работы в этой сфере требуется высшее медицинское образование.

Сюрвейер. Независимый эксперт, который инспектирует и оценивает грузы транспортных средств. Его услуги имеют большое значение в сфере международной торговли. Чаще всего требуется техническое или инженерное образование.

Гильоширник в полиграфическом производстве. Специалист, который наносит сложные орнаменты из волнистых фигурных линий — гильоши. Такая работа необходима при изготовлении документов и денег. Необходимое образование — издательское дело и полиграфия.

Оператор на эмшерах. Работает на отстойниках — резервуарах для сточных вод предприятий. Он контролирует процесс брожения осадка, берет пробы для проверки и следит за очисткой воды. Достаточно базового среднего образования.

Шламовщик. Специалист, который обслуживает шламовые бассейны — резервуары с частицами горной породы, образующимися при бурении. Для работы обычно требуется профессионально-техническое образование, хотя иногда достаточно базового среднего.

В Службе занятости подчеркивают: даже самые редкие специальности имеют важное значение для экономики страны, ведь обеспечивают функционирование отдельных отраслей производства и медицины.

трудовые отношения

