Комбустіолог та гільйоширник — професії, про які більшість не знає, але вони потрібні ринку праці

Які професії шукають роботодавці, але про них ви, можливо, ніколи не чули.

Не всі професії, які існують в Україні, є загальновідомими. У Класифікаторі налічується 9186 найменувань, і серед них можна знайти справжні «родзинки». Державна служба зайнятості продовжує знайомити українців із незвичними й малопоширеними спеціальностями.

Комбустіолог. Лікар, який спеціалізується на лікуванні важких опіків та їхніх наслідків — рубців і шрамів. Офіційний статус комбустіологія отримала в Україні у 1995 році. Для роботи у цій сфері потрібна вища медична освіта.

Сюрвейєр. Незалежний експерт, який інспектує та оцінює вантажі транспортних засобів. Його послуги мають велике значення у сфері міжнародної торгівлі. Найчастіше вимагається технічна чи інженерна освіта.

Гільйоширник у поліграфічному виробництві. Спеціаліст, який наносить складні орнаменти з хвилястих фігурних ліній — гільйоші. Така робота потрібна при виготовленні документів і грошей. Необхідна освіта — видавництво та поліграфія.

Оператор на емшерах. Працює на відстійниках — резервуарах для стічних вод підприємств. Він контролює процес бродіння осаду, бере проби для перевірки та слідкує за очищенням води. Достатньо базової середньої освіти.

Шламівник. Фахівець, який обслуговує шламбасейни — резервуари з частинками гірської породи, що утворюються під час буріння. Для роботи зазвичай потрібна професійно-технічна освіта, хоча іноді вистачає базової середньої.

У Службі зайнятості наголошують: навіть найрідкісніші спеціальності мають важливе значення для економіки країни, адже забезпечують функціонування окремих галузей виробництва та медицини.

