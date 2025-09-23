Украинцам напомнили, как получить Выписку об отсутствии судимости

В сервисных центрах МВД выписка об отсутствии судимости не выдается. Об этом напомнил Главный сервисный центр МВД.
Заказать документ можно, обратившись в Министерство внутренних дел Украины:
Онлайн:
Документ можно скачать в формате PDF или получить по почте.
В Выписке указывается:
Также заказать Выписку можно через приложение «Дія».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.