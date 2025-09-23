Украинцам напомнили, как получить Выписку об отсутствии судимости

Заказать Выписку об отсутствии судимости можно, обратившись в МВД.

В сервисных центрах МВД выписка об отсутствии судимости не выдается. Об этом напомнил Главный сервисный центр МВД.

Заказать документ можно, обратившись в Министерство внутренних дел Украины:

онлайн — через сервис «Единое окно для граждан»;

офлайн — обратившись непосредственно в МВД Украины.

Онлайн:

Войдите в кабинет с помощью КЭП. Заполните заявление и выберите формат Выписки (электронный или бумажный). Укажите адрес доставки.

Документ можно скачать в формате PDF или получить по почте.

В Выписке указывается:

информация о привлечении к уголовной ответственности (или ее отсутствие);

наличие или отсутствие судимости;

возможные ограничения, предусмотренные законом.

Также заказать Выписку можно через приложение «Дія».

