Українцям нагадали, як отримати Витяг про відсутність судимості

Замовити Витяг про відсутність судимості можна звернувшись до МВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У сервісних центрах МВС Витяг про відсутність судимості не видається. Про це нагадав Головний сервісний центр МВС.

Замовити документ можна звернувшись до Міністерства внутрішніх справ України:

- онлайн – через сервіс «Єдине вікно для громадян»;

- офлайн – звернувшись до МВС України.

Онлайн:

1. Увійдіть у кабінет за допомогою КЕП.

2. Заповніть заяву та оберіть формат Витягу (електронний чи паперовий).

3. Вкажіть адресу доставки.

Документ можна завантажити у форматі PDF або отримати поштою.

У Витягу зазначається:

- інформація про притягнення до кримінальної відповідальності (або його відсутність);

- наявність або відсутність судимості;

- можливі обмеження, передбачені законом.

Також замовити Витяг можна й через застосунок «Дія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.