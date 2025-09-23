Українцям нагадали, як отримати Витяг про відсутність судимості

У сервісних центрах МВС Витяг про відсутність судимості не видається. Про це нагадав Головний сервісний центр МВС.
Замовити документ можна звернувшись до Міністерства внутрішніх справ України:
- онлайн – через сервіс «Єдине вікно для громадян»;
- офлайн – звернувшись до МВС України.
Онлайн:
1. Увійдіть у кабінет за допомогою КЕП.
2. Заповніть заяву та оберіть формат Витягу (електронний чи паперовий).
3. Вкажіть адресу доставки.
Документ можна завантажити у форматі PDF або отримати поштою.
У Витягу зазначається:
- інформація про притягнення до кримінальної відповідальності (або його відсутність);
- наявність або відсутність судимості;
- можливі обмеження, передбачені законом.
Також замовити Витяг можна й через застосунок «Дія».
