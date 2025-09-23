Что нужно знать, если подросток хочет зарабатывать на жизнь – объяснение

Несовершеннолетние в Украине имеют особые трудовые права и льготы.

Минюст напоминает, что Конституция Украины обеспечивает всем гражданам, в частности несовершеннолетним, право зарабатывать на жизнь трудом, но для лиц в возрасте от 14 до 18 лет действуют специальные льготы в сфере труда.

Закон запрещает привлекать несовершеннолетних к вредным или опасным условиям труда, подземным работам, ночным и сверхурочным сменам, а также к работе в выходные дни или подъему тяжестей сверх установленных норм. Подростки имеют право на 31 день ежегодного отпуска и обязательный медицинский осмотр. При трудоустройстве для них не устанавливается испытательный срок.

Рабочая неделя для работников 16-18 лет ограничивается 36 часами, для 15-16 лет — 24 часами, а для 14-15 лет — 12 часами (во время каникул — до 24 часов). Для трудоустройства 15-летних требуется письменное согласие родителей или опекунов, а 14-летних допускают к легкой работе в свободное от учебы время при условии, что это не вредит здоровью или учебе.

Увольнение несовершеннолетнего возможно только с согласия районной или городской службы по делам детей. Родители или опекуны могут требовать расторжения трудового договора, если его продление угрожает здоровью или правам подростка. Трудовой договор с несовершеннолетними заключается исключительно в письменной форме, а все нормы сохраняют силу во время военного положения.

