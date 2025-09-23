Що варто знати, якщо підліток хоче заробляти на життя – пояснення

Неповнолітні в Україні мають особливі трудові права та пільги.

Мін’юст нагадує, що Конституція України забезпечує всім громадянам, зокрема неповнолітнім, право заробляти на життя працею, але для осіб віком від 14 до 18 років діють спеціальні пільги у сфері праці.

Закон забороняє залучати неповнолітніх до шкідливих чи небезпечних умов праці, підземних робіт, нічних і понаднормових змін, а також до роботи у вихідні чи підіймання важких речей понад встановлені норми. Підлітки мають право на 31 день щорічної відпустки та обов’язковий медичний огляд. При працевлаштуванні для них не встановлюється випробувальний термін.

Робочий тиждень для працівників 16–18 років обмежується 36 годинами, для 15–16 років — 24 годинами, а для 14–15 років — 12 годинами (під час канікул — до 24 годин). Для працевлаштування 15-річних потрібна письмова згода батьків або опікунів, а 14-річних допускають до легкої роботи у вільний від навчання час за умови, що це не шкодить здоров’ю чи навчанню.

Звільнення неповнолітнього можливе лише за згодою районної чи міської служби у справах дітей. Батьки чи опікуни можуть вимагати розірвання трудового договору, якщо його продовження загрожує здоров’ю або правам підлітка. Трудовий договір із неповнолітніми укладається виключно письмово, а всі норми зберігають чинність під час воєнного стану.

