Практика судів
  1. В Україні

Що варто знати, якщо підліток хоче заробляти на життя – пояснення

17:30, 23 вересня 2025
Неповнолітні в Україні мають особливі трудові права та пільги.
Що варто знати, якщо підліток хоче заробляти на життя – пояснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мін’юст нагадує, що Конституція України забезпечує всім громадянам, зокрема неповнолітнім, право заробляти на життя працею, але для осіб віком від 14 до 18 років діють спеціальні пільги у сфері праці.

Закон забороняє залучати неповнолітніх до шкідливих чи небезпечних умов праці, підземних робіт, нічних і понаднормових змін, а також до роботи у вихідні чи підіймання важких речей понад встановлені норми. Підлітки мають право на 31 день щорічної відпустки та обов’язковий медичний огляд. При працевлаштуванні для них не встановлюється випробувальний термін.

Робочий тиждень для працівників 16–18 років обмежується 36 годинами, для 15–16 років — 24 годинами, а для 14–15 років — 12 годинами (під час канікул — до 24 годин). Для працевлаштування 15-річних потрібна письмова згода батьків або опікунів, а 14-річних допускають до легкої роботи у вільний від навчання час за умови, що це не шкодить здоров’ю чи навчанню.

Звільнення неповнолітнього можливе лише за згодою районної чи міської служби у справах дітей. Батьки чи опікуни можуть вимагати розірвання трудового договору, якщо його продовження загрожує здоров’ю або правам підлітка. Трудовий договір із неповнолітніми укладається виключно письмово, а всі норми зберігають чинність під час воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

ЄСПЛ прийняв запит Верховного Суду щодо права монахині користуватися келією монастиря, яку вона залишила внаслідок конфлікту

Велика Палата Верховного Суду запитала у ЄСПЛ, чи поширюється юрисдикція національного суду на спори щодо права колишньої монахині на користування приміщеннями монастиря, яке припинено внаслідок залишення монахинею спірного приміщення через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

На 2026 рік Україні потрібно знайти ще 18 млрд доларів – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа

Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги наразі стосується лише 2026 року і складає $18,1 млрд.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва