В Одесской области задержали псевдопрокурора, который переправлял мужчин за границу за $14 тысяч

13:01, 23 сентября 2025
Злоумышленник, выдавая себя за прокурора, организовывал незаконный выезд военнообязанных за границу.
В Одесской области задержали псевдопрокурора, который переправлял мужчин за границу за $14 тысяч
В Одесской области правоохранители задержали псевдопрокурора, который незаконно переправлял за границу военнообязанных мужчин. Об этом сообщает полиция региона.

41-летний житель Болградского района, выдавая себя за прокурора, организовывал незаконный выезд военнообязанных за границу.

Злоумышленник пользовался фиктивным удостоверением работника прокуратуры, чтобы беспрепятственно передвигаться на автомобиле. Своих «клиентов» он представлял как понятых в уголовном производстве, которое якобы расследовал.

Стоимость услуг составляла от 12 до 14 тысяч долларов, которые должны были поступить на электронный кошелек после успешного пересечения границы.

Дельца разоблачили полицейские совместно с пограничниками на одном из контрольных пунктов. Во время проверки документов возникли сомнения в их подлинности. На место вызвали следователей, которые установили, что документ поддельный, а сам мужчина официально нигде не работает.

Полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств документ, который направили на экспертизу, а также мобильные телефоны и автомобиль. Решается вопрос об аресте имущества.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 – организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению указаниями, предоставлением средств и устранением препятствий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений;
  • ч. 2 ст. 353 – самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица с использованием служебного удостоверения работника правоохранительного органа;
  • ч. 4 ст. 358 – использование заведомо поддельного документа.

Дельцу грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконному трансферу, в том числе тех, кто может быть причастен к изготовлению фиктивного документа.

