На Одещині затримали псевдопрокурора, який переправляв чоловіків за кордон за $14 тисяч

Зловмисник, видаючи себе за прокурора, організовував незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон.

На Одещині правоохоронці затримали псевдопрокурора, який незаконно переправляв за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Про це повідомляє поліція регіону.

41-річний житель Болградського району, видаючи себе за прокурора, організовував незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон.

Зловмисник користувався фіктивним посвідченням працівника прокуратури, щоб безперешкодно пересуватися автомобілем. Своїх «клієнтів» він представляв як понятих у кримінальному провадженні, яке нібито розслідував.

Вартість послуг складала від 12 до 14 тисяч доларів, які мали надходити на електронний гаманець після успішного перетину кордону.

Ділка викрили поліцейські спільно з прикордонниками на одному з контрольних пунктів. Під час перевірки документів виникли сумніви щодо їхньої справжності. На місце викликали слідчих, які з’ясували, що документ підроблений, а сам чоловік офіційно ніде не працює.

Поліцейські вилучили в якості речових доказів документ, який скерували на експертизу, а також мобільні телефони та автомобіль. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів;

ч. 2 ст. 353 – самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи з використанням службового посвідчення працівника правоохоронного органу;

ч. 4 ст. 358 – використання завідомо підробленого документа.

Ділку загрожує до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконного трансферу, зокрема, і тих, які можуть бути причетні до виготовлення фіктивного документа.

