Практика судів
  1. В Україні

На Одещині затримали псевдопрокурора, який переправляв чоловіків за кордон за $14 тисяч

13:01, 23 вересня 2025
Зловмисник, видаючи себе за прокурора, організовував незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон.
На Одещині затримали псевдопрокурора, який переправляв чоловіків за кордон за $14 тисяч
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці затримали псевдопрокурора, який незаконно переправляв за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Про це повідомляє поліція регіону.

41-річний житель Болградського району, видаючи себе за прокурора, організовував незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон.

Зловмисник користувався фіктивним посвідченням працівника прокуратури, щоб безперешкодно пересуватися автомобілем. Своїх «клієнтів» він представляв як понятих у кримінальному провадженні, яке нібито розслідував.

Вартість послуг складала від 12 до 14 тисяч доларів, які мали надходити на електронний гаманець після успішного перетину кордону.

Ділка викрили поліцейські спільно з прикордонниками на одному з контрольних пунктів. Під час перевірки документів виникли сумніви щодо їхньої справжності. На місце викликали слідчих, які з’ясували, що документ підроблений, а сам чоловік офіційно ніде не працює.

Поліцейські вилучили в якості речових доказів документ, який скерували на експертизу, а також мобільні телефони та автомобіль. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів;
  • ч. 2 ст. 353 – самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи з використанням службового посвідчення працівника правоохоронного органу;
  • ч. 4 ст. 358 – використання завідомо підробленого документа.

Ділку загрожує до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконного трансферу, зокрема, і тих, які можуть бути причетні до виготовлення фіктивного документа. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар гроші Одеса мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Безпека залишається постійним викликом – у Мінцифри пояснили, як працюють з персональними даними при створенні національної LLM-моделі та Дія.AI

На Мінцифри лежить збір даних для тренування національної LLM-моделі.

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів

Законопроект передбачає, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені зі служби у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Єврокомісія погодила зміни до плану реформ Ukraine Facility, але чи будуть посунуті строки для заповнення суддівських вакансій – поки невідомо

В Єврокомісії зазначили, що йдеться про «чіткіші описи реформ», але не уточнили, чи будуть змінені вимоги стосовно жорстких строків заповнення вакансій суддів в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва