В Хмельницком задержан агент РФ, корректировавший атаки врага по аэродромам и энергообъектам

Мужчина наводил ракетно-дроновые удары врага по объектам военной и критической инфраструктуры.

Служба безопасности сообщает о задержании агента РФ, корректировавшего атаки врага по аэродромам и энергообъектам на западе Украины. Ему сообщили о подозрении в госизмене.

Установлено, что агентом оказался 31-летний безработный, попавший в поле зрения врага в Telegram-каналах по поиску "быстрого заработка".

Там его завербовали сразу два сотрудника ФСБ, которые ставили фигуранту разные задачи: один поручил собирать данные об аэродромах ВСУ, другой об электроподстанциях, чтобы Россия могла их уничтожить и оставить регион без света.

Еще известно, что агент собирал координаты учреждений и подразделений Нацполиции, а также пытался выявить частные авто стражи порядка, чтобы, возможно, взорвать их в будущем.

Он был задержан во время съемки объекта критической инфраструктуры.

В прокуратуре уточнили, что задержанный — житель Хмельницкого, и суд заключил его под стражу без возможности внесения залога.

