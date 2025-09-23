У Хмельницькому затримали агента РФ, який коригував атаки ворога по аеродромах та енергооб’єктах

Чоловік наводив ракетно-дронові удари ворога по об’єктах військової та критичної інфраструктури.

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки повідомляє про затримання агента РФ, який коригував атаки ворога по аеродромах та енергооб’єктах на заході України. Йому оголошено підозру у держзраді.

Встановлено, що агентом виявився 31-річний безробітний, який потрапив у поле зору ворога в Telegram-каналах з пошуку "швидкого заробітку".

Там його завербували одразу два співробітники ФСБ, які ставили фігуранту різні завдання: один доручив збирати дані про аеродроми ЗСУ, інший — про електропідстанції, аби Росія могла їх знищити й залишити регіон без світла.

Ще відомо, що агент збирав координати установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців, щоб, можливо, підірвати їх у майбутньому.

Його затримали під час зйомки об’єкта критичної інфраструктури.

У прокуратурі уточнили, що затриманий — житель Хмельницького, і суд взяв його під варту без можливості внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.