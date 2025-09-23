Минздрав обновил список «Доступных лекарств»: +85 препаратов уже с 30 сентября

Обновленный перечень из 705 наименований действует с 30 сентября по электронному рецепту.

Минздрав утвердил обновленный перечень лекарств и медицинских изделий, доступных бесплатно или с частичной доплатой по программе «Доступные лекарства» в рамках Программы медицинских гарантий. Приказ вступает в силу 30 сентября.

В программу добавили 85 новых препаратов, в частности: 3 — для беременных и рожениц, 6 — для заболеваний щитовидной железы, 8 — для глаукомы, 5 — для детских заболеваний, 61 — для сердечно-сосудистых, дыхательных, метаболических, психических и неврологических расстройств. Среди новых международных непатентованных названий (МНН) — индапамид, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемид и фолиевая кислота.

В целом программа охватывает 705 наименований: 595 лекарственных средств, 38 препаратов инсулина, 30 комбинированных средств и 42 тест-полоски для измерения уровня глюкозы. Она направлена на лечение сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, диабета, хронических заболеваний дыхательных путей, расстройств психики, эпилепсии, болезни Паркинсона, а также поддержку в посттрансплантационный период, паллиативную помощь, лечение глаукомы, мигрени, детских, эндокринных, метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний.

Чтобы воспользоваться программой, нужно получить электронный рецепт у врача, обратиться в аптеку с пометкой «Здесь есть доступные лекарства» и получить медикаменты по рецепту. С 1 июля 2025 года программа действует во всех аптеках Украины. В случае отказа в предоставлении лекарств по рецепту в аптеке с договором НСЗУ обращайтесь в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Если аптека не имеет договора, сообщите о нарушении на горячую линию МОЗ: 0800 505 201, для дальнейшей проверки Гослекслужбой.

