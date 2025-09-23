МОЗ оновило список «Доступних ліків»: +85 препаратів вже з 30 вересня

Оновлений перелік із 705 найменувань діє з 30 вересня за електронним рецептом.

МОЗ затвердило оновлений перелік ліків і медичних виробів, доступних безоплатно або з частковою доплатою за програмою «Доступні ліки» в межах Програми медичних гарантій. Наказ набирає чинності 30 вересня.

До програми додали 85 нових препаратів, зокрема: 3 — для вагітних і породіль, 6 — для хвороб щитоподібної залози, 8 — для глаукоми, 5 — для дитячих захворювань, 61 — для серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних і неврологічних розладів. Серед нових міжнародних непатентованих назв (МНН) — індапамід, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемід і фолієва кислота.

Загалом програма охоплює 705 найменувань: 595 лікарських засобів, 38 препаратів інсуліну, 30 комбінованих засобів і 42 тест-смужки для вимірювання рівня глюкози. Вона спрямована на лікування серцево-судинних і цереброваскулярних хвороб, діабету, хронічних захворювань дихальних шляхів, розладів психіки, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також підтримку в посттрансплантаційний період, паліативну допомогу, лікування глаукоми, мігрені, дитячих, ендокринних, метаболічних, аутоімунних і запальних хвороб.

Щоб скористатися програмою, потрібно отримати електронний рецепт у лікаря, звернутися до аптеки з позначкою «Тут є Доступні ліки» та отримати медикаменти за рецептом. З 1 липня 2025 року програма діє в усіх аптеках України. У разі відмови в наданні ліків за рецептом у аптеці з договором НСЗУ звертайтеся до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Якщо аптека не має договору, повідомте про порушення на гарячу лінію МОЗ: 0800 505 201, для подальшої перевірки Держлікслужбою.

