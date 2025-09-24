14 000 долларов за «билет» в Молдову — в Харькове разоблачили схему

Организовал незаконное пересечение границы 44-летний харьковчанин.

В Харькове правоохранители задержали организаторов незаконного канала пересечения госграницы. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Организовал незаконный переход границы 44-летний житель Харькова. В качестве сообщника он привлек 29-летнего жителя Николаева. Вся коммуникация между дельцами и «клиентами» происходила через мессенджеры. Там последние получали необходимые данные о дальнейших действиях. Стоимость одного места в машине до границы с Молдовой составляла 14 000 долларов.

Правоохранители задержали организатора сразу после получения им 12 000 долларов в процессуальном порядке. Ранее сообщник получил еще 2 000 долларов. Обоим участникам схемы сообщили о подозрении.

Во время обысков, помимо полученных средств, также изъяли более 26 000 долларов, 1400 евро и автомобиль. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Теперь злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

