14000 доларів за «квиток» до Молдови — у Харкові викрили схему

У Харкові правоохоронці затримали організаторів незаконного каналу перетину держкордону. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Організував незаконний перетин кордону 44-річний харків’янин. Як спільника залучив 29-річного жителя Миколаєва. Вся комунікація між ділками та «клієнтами» відбувалася через месенджери. Там останні отримували необхідні дані щодо подальших дій. Вартість одного місця в машині до кордону з Молдовою становила 14 000 доларів.

Правоохоронці затримали організатора одразу після одержання ним 12 000 доларів в процесуальному порядку. Раніше спільник одержав ще 2 000 доларів. Обом учасникам схеми повідомили про підозру.

Під час обшуків, окрім одержаних коштів, також вилучили понад 26 000 доларів, 1400 євро, авто. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Тепер зловмисникам загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

