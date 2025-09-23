В Сумской области женщина организовывала фиктивные браки за $5 тысяч, чтобы вывозить мужчин за границу

В Сумской области правоохранители задержали женщину, которая за деньги организовывала незаконный выезд военнообязанных через оформление фиктивных браков. Об этом сообщает полиция региона.

Согласно данным следствия, женщина предлагала мужчинам заключить фиктивный брак с лицами с инвалидностью, чтобы те могли воспользоваться законными льготами для сопровождения за границу.

Стоимость «услуг» она оценила в 5 000 долларов.

Правоохранители задокументировали передачу части средств от потенциального «клиента».

Во время обысков в жилище фигурантки и в помещении одного из государственных учреждений изъяли мобильные телефоны, ноутбук, деньги и документы, подтверждающие ее противоправную деятельность.

Женщине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».