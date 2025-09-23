На Сумщині жінка організовувала фіктивні шлюби за $5 тисяч, щоб вивозити чоловіків за кордон

Жінка пропонувала чоловікам укласти фіктивний шлюб з особами з інвалідністю, аби ті могли скористатися пільгами для супроводу за кордон.

На Сумщині правоохоронці затримали жінку, яка за гроші організовувала незаконний виїзд військовозобов’язаних через оформлення фіктивних шлюбів. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, жінка пропонувала чоловікам укласти фіктивний шлюб з особами з інвалідністю, аби ті могли скористатися законними пільгами для супроводу за кордон.

Вартість «послуг» вона оцінила у 5 000 доларів.

Правоохоронці задокументували передачу частини коштів від потенційного «клієнта».

Під час обшуків у помешканні фігурантки та в приміщенні однієї з держустанов вилучили мобільні телефони, ноутбук, гроші та документи, які підтверджують її протиправну діяльність.

Жінці вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

