В Украине представили концепцию Городостроительного кодекса – документ

16:54, 23 сентября 2025
Граждане могут подать предложения по усовершенствованию первой версии концепции Городостроительного кодекса.
Фото: Facebook / Городостроительный кодекс Украины
Первая версия концепции Городостроительного кодекса Украины обнародована для общественного обсуждения, предложения и замечания к которой принимаются до 1 октября 2025 года.

Концепция, разработанная Рабочей группой при комитете Верховной Рады, охватывает следующие аспекты градостроительства: пространственное планирование, проектирование, строительство, эксплуатацию, ликвидацию объектов, землеустройство, реставрацию, экологию, деятельность по охране памятников, транспорт и гражданскую защиту. Главный принцип Концепции – «человекоцентричность», а также баланс интересов и европейских стандартов, в частности Европейской хартии пространственного планирования и Лейпцигской хартии устойчивого развития городов. Кодекс должен способствовать восстановлению Украины по принципу «лучше, чем было», учитывая потерю 13% жилья из-за войны, демографический кризис и нехватку специалистов.

«Мы пытались достичь средств регулирования, присущих античным обществам, которые руководствовались «моралью стремления» — когда человека поощряют делать как можно лучше, а не запугивают наказаниями. Это проявлено в Концепции через свободное развитие конкуренции — усиление конкурсной практики, защиту авторского права, страхование профессиональных рисков, развитие саморегулируемых организаций в сфере градостроительства. Это уравновешивает ответственность специалистов, установленную законодательством», — поясняется в релизе.

Документ предусматривает гибкое планирование, защиту авторских прав, страхование профессиональных рисков, развитие саморегулируемых организаций и конкурсных практик. Особое внимание уделено восстановлению культурного наследия, поврежденного российской агрессией, и циркулярной экономике. Цифровизация пронизывает все направления реформ.

«Концепция Градостроительного кодекса — это комплексный системный пересмотр норм права, регулирующих сферу градостроительства и смежные сферы, которые влияют на нее, а также экономические механизмы для реализации основных направлений изменений. Это — кодекс-реформа, в которой нуждаются украинцы», — говорится в релизе.

Предложения и замечания можно присылать на e-mail: [email protected]

