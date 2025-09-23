В Україні презентували концепцію Містобудівного кодексу – документ

Громадяни можуть подати пропозиції щодо удосконалення першої версії концепції Містобудівного кодексу.

Фото: Facebook / Містобудівний Кодекс України

Перша версія концепції Містобудівного кодексу України оприлюднена для громадського обговорення, пропозиції та зауваження до якої приймаються до 1 жовтня 2025 року.

Концепція, розроблена Робочою групою при комітеті Верховної Ради, охоплює наступніаспекти містобудування: просторове планування, проєктування, будівництво, експлуатацію, ліквідацію об’єктів, землеустрій, реставрацію, екологію, пам’яткоохоронну діяльність, транспорт і цивільний захист. Головний принцип Концепції –«людиноцентричність», а також баланс інтересів і європейських стандартах, зокрема Європейській хартії просторового планування та Ляйпцизькій хартії сталого розвитку міст. Кодекс має сприяти відбудові України за принципом «краще, ніж було», враховуючи втрату 13% житла через війну, демографічну кризу та нестачу фахівців.

«Ми намагалися досягти засобів регулювання, притаманних античним суспільствам, які керувалися «мораллю прагнення» — коли людину заохочують робити якнайкраще, а не залякують покараннями. Це проявлено в Концепції через вільний розвиток конкуренції — посилення конкурсної практики, захист авторського права, страхування професійних ризиків, розвиток саморегулівних організацій в сфері містобудування. Це збалансовує відповідальність фахівців, встановлену законодавством», – пояснюється в релізі.

Документ передбачає гнучке планування, захист авторських прав, страхування професійних ризиків, розвиток саморегулівних організацій і конкурсних практик. Особливу увагу приділено відновленню культурної спадщини, пошкодженої російською агресією, та циркулярній економіці. Цифровізація пронизує всі напрями реформ.

«Концепція Містобудівного кодексу — це комплексний системний перегляд норм права, які регулюють сферу містобудування та суміжні сфери, які впливають на неї, а також економічні механізми для реалізації головних напрямків змін. Це — кодекс-реформа, якої потребують українці», — йдеться в релізі.

Пропозиції та зауваження можна надсилати на e-mail: [email protected]

