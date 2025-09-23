Практика судів
  1. В Україні

В Україні презентували концепцію Містобудівного кодексу – документ

16:54, 23 вересня 2025
Громадяни можуть подати пропозиції щодо удосконалення першої версії концепції Містобудівного кодексу.
В Україні презентували концепцію Містобудівного кодексу – документ
Фото: Facebook / Містобудівний Кодекс України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перша версія концепції Містобудівного кодексу України оприлюднена для громадського обговорення, пропозиції та зауваження до якої приймаються до 1 жовтня 2025 року.

Концепція, розроблена Робочою групою при комітеті Верховної Ради, охоплює наступніаспекти містобудування: просторове планування, проєктування, будівництво, експлуатацію, ліквідацію об’єктів, землеустрій, реставрацію, екологію, пам’яткоохоронну діяльність, транспорт і цивільний захист. Головний принцип Концепції –«людиноцентричність», а також баланс інтересів і європейських стандартах, зокрема Європейській хартії просторового планування та Ляйпцизькій хартії сталого розвитку міст. Кодекс має сприяти відбудові України за принципом «краще, ніж було», враховуючи втрату 13% житла через війну, демографічну кризу та нестачу фахівців.

«Ми намагалися досягти засобів регулювання, притаманних античним суспільствам, які керувалися «мораллю прагнення» — коли людину заохочують робити якнайкраще, а не залякують покараннями. Це проявлено в Концепції через вільний розвиток конкуренції — посилення конкурсної практики, захист авторського права, страхування професійних ризиків, розвиток саморегулівних організацій в сфері містобудування. Це збалансовує відповідальність фахівців, встановлену законодавством», – пояснюється в релізі.

Документ передбачає гнучке планування, захист авторських прав, страхування професійних ризиків, розвиток саморегулівних організацій і конкурсних практик. Особливу увагу приділено відновленню культурної спадщини, пошкодженої російською агресією, та циркулярній економіці. Цифровізація пронизує всі напрями реформ.

«Концепція Містобудівного кодексу — це комплексний системний перегляд норм права, які регулюють сферу містобудування та суміжні сфери, які впливають на неї, а також економічні механізми для реалізації головних напрямків змін. Це — кодекс-реформа, якої потребують українці», — йдеться в релізі.

Пропозиції та зауваження можна надсилати на e-mail: [email protected]

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

кодекс будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ прийняв запит Верховного Суду щодо права монахині користуватися келією монастиря, яку вона залишила внаслідок конфлікту

Велика Палата Верховного Суду запитала у ЄСПЛ, чи поширюється юрисдикція національного суду на спори щодо права колишньої монахині на користування приміщеннями монастиря, яке припинено внаслідок залишення монахинею спірного приміщення через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

На 2026 рік Україні потрібно знайти ще 18 млрд доларів – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа

Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги наразі стосується лише 2026 року і складає $18,1 млрд.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Безпека залишається постійним викликом – у Мінцифри пояснили, як працюють з персональними даними при створенні національної LLM-моделі та Дія.AI

На Мінцифри лежить збір даних для тренування національної LLM-моделі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва