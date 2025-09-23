Сигареты — на ВСУ, алкоголь — в утилизацию: суд наказал предпринимателя из Ровно за сбыт фальсификата

Мужчине назначен штраф более 100 тысяч гривен.

В Ровенской области осудили 22-летнего жителя областного центра за торговлю фальсифицированным алкоголем и сигаретами, сообщили в областной прокуратуре.

По решению суда молодой человек должен заплатить штраф в размере 110500 грн. Фальсифицированный алкоголь решено уничтожить, а изъятые сигареты передать на нужды военнослужащих Вооруженных Сил.

Следствие установило, что обвиняемый организовал незаконную продажу подакцизной продукции для быстрого обогащения. Он закупал товар в Ровно и перевозил в Дубенщину автомобилем Mercedes-Benz Sprinter для дальнейшей реализации.

В ходе двух проверок полицейские останавливали транспорт и изымали груз, на который не было никаких разрешительных документов.

В общей сложности мужчина пытался перевезти более 3 тысяч пачек сигарет разных марок и более 400 литров алкоголя в тетрапаках. В суде свою вину признал полностью.

Приговор пока не вступил в законную силу.

