Практика судов
  1. В Украине

Сигареты — на ВСУ, алкоголь — в утилизацию: суд наказал предпринимателя из Ровно за сбыт фальсификата

23:30, 23 сентября 2025
Мужчине назначен штраф более 100 тысяч гривен.
Сигареты — на ВСУ, алкоголь — в утилизацию: суд наказал предпринимателя из Ровно за сбыт фальсификата
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области осудили 22-летнего жителя областного центра за торговлю фальсифицированным алкоголем и сигаретами, сообщили в областной прокуратуре.

По решению суда молодой человек должен заплатить штраф в размере 110500 грн. Фальсифицированный алкоголь решено уничтожить, а изъятые сигареты передать на нужды военнослужащих Вооруженных Сил.

Следствие установило, что обвиняемый организовал незаконную продажу подакцизной продукции для быстрого обогащения. Он закупал товар в Ровно и перевозил в Дубенщину автомобилем Mercedes-Benz Sprinter для дальнейшей реализации.

В ходе двух проверок полицейские останавливали транспорт и изымали груз, на который не было никаких разрешительных документов.

В общей сложности мужчина пытался перевезти более 3 тысяч пачек сигарет разных марок и более 400 литров алкоголя в тетрапаках. В суде свою вину признал полностью.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

ЕСПЧ принял запрос Верховного Суда о праве монахини пользоваться кельей монастыря, которую она покинула вследствие конфликта

Большая Палата Верховного Суда запросила у ЕСПЧ, распространяется ли юрисдикция национального суда на споры о праве бывшей монахини на пользование помещениями монастыря, которое прекращено вследствие оставления монахиней спорного помещения из-за конфликта и разногласий во взглядах с руководителями религиозной организации.

На 2026 год Украине нужно найти еще 18 млрд долларов – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа

Непокрытая потребность в объемах внешней помощи сейчас касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд.

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

Регистрационные действия с недвижимостью будут подтверждаться электронной подписью в Дие: правительство подало в Раду программу деятельности Кабмина

е-Суд, е-Акциз, регистрационные действия с имуществом государственный регистратор будет подтверждать удаленной подписью в Дие, автоматическое взыскание средств с должников — что предлагает Кабмин в поданной в Верховную Раду программе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду