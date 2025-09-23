Цигарки — на ЗСУ, алкоголь — в утилізацію: суд покарав підприємця з Рівного за збут фальсифікату

Чоловіку призначили штраф більше 100 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині засудили 22-річного жителя обласного центру за торгівлю фальсифікованим алкоголем та цигарками, повідомили в обласній прокуратурі.

За рішенням суду молодий чоловік має сплатити штраф у розмірі 110 500 грн. Фальсифікований алкоголь вирішено знищити, а вилучені цигарки передати на потреби військовослужбовців Збройних сил.

Слідство встановило, що обвинувачений організував незаконний продаж підакцизної продукції для швидкого збагачення. Він закуповував товар у Рівному та перевозив на Дубенщину автомобілем Mercedes-Benz Sprinter для подальшої реалізації.

Під час двох перевірок поліцейські зупиняли транспорт і вилучали вантаж, на який не було жодних дозвільних документів.

Загалом чоловік намагався перевезти понад 3 тисячі пачок цигарок різних марок та більше 400 літрів алкоголю у тетрапаках. У суді свою провину визнав повністю.

Вирок поки що не набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.