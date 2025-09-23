В Житомирской области фирма оплатит 15,6 млн грн в бюджет общины за незаконную добычу недр

Предприятие незаконно добывало лабрадорит в Житомирском районе.

В Житомирской области предприятие оплатит более 15,6 млн грн за незаконную добычу лабрадорита. Об этом сообщает областная прокуратура.

Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск экологических прокуроров и постановил взыскать с ООО «Галактик» более 15,6 млн грн ущерба, нанесенного государству незаконным пользованием недрами. Средства должны поступить в бюджет Черняховского поссовета.

Еще в 2019 году Государственная экологическая инспекция Полесского округа провела проверку деятельности предприятия, разрабатывавшего Очеретянское месторождение лабрадорита на площади более 3 га в селе Рудня Житомирского района.

Инспекторы установили, что компания продолжала добычу даже после остановки действия специального разрешения.

В результате было незаконно добыто 5734 кубометра полезных ископаемых. Сумма ущерба, подтвержденная судебно инженерно-экологической экспертизой, составила более 15,6 млн. грн.

Учитывая эти обстоятельства, прокуратура обратилась в суд в интересах государства. Суд согласился с доводами истца и обязал предприятие компенсировать ущерб в полном объеме.

