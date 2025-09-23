На Житомирщині фірма сплатить 15,6 млн грн у бюджет громади за незаконний видобуток надр

Підприємство незаконно видобувало лабрадорит у Житомирському районі.

На Житомирщині підприємство сплатить понад 15,6 млн грн за незаконний видобуток лабрадориту. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Господарський суд Житомирської області задовольнив позов екологічних прокурорів та постановив стягнути з ТОВ «Галактік» понад 15,6 млн грн збитків, завданих державі незаконним користуванням надрами. Кошти мають надійти до бюджету Черняхівської селищної ради.

Ще у 2019 році Державна екологічна інспекція Поліського округу провела перевірку діяльності підприємства, яке розробляло Очеретянське родовище лабрадориту на площі понад 3 га у селі Рудня Житомирського району.

Інспектори встановили, що компанія продовжувала видобуток навіть після зупинення дії спеціального дозволу.

У результаті було незаконно добуто 5734 кубометри корисних копалин. Сума шкоди, підтверджена судово інженерно-екологічною експертизою, становила понад 15,6 млн грн.

З огляду на ці обставини прокуратура звернулася до суду в інтересах держави. Суд погодився з доводами позивача та зобов’язав підприємство компенсувати збитки у повному обсязі.

